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G.Saray-R.Madrid maçının bilet fiyatları belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray, biletleri satışa sundu.

17 Ekim 2019 Perşembe 17:07
G.Saray-R.Madrid maçının bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda İspanya temsilcisi Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü İstanbul’da oynayacağı üçüncü hafta maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakanın biletlerinin 175 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlarla Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulduğu belirtildi.

Bilet satışlarının, bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, yarın saat 11.00’de sadece GS logolu passolig kartlarına satış yapılacağı kaydedildi. Ayrıca, 21 Ekim Pazartesi gününden itibaren diğer logolu passolig kartlarına kalan yerlerin satışa açılacağı duyuruldu.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1500 lira

Kategori 2: 1300 lira

Kategori 3: 1200 lira

Kategori 4: 1000 lira

Kategori 5: 900 lira

Kategori 6: 700 lira

Kategori 7: 500 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 200 lira

Kategori 11: 175 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 175 lira

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G.Saray-
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