Gündemleri: Fenerbahçe! Öyle manşetler attılar ki...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, B Grubu 4. hafta mücadelesinde karşılaştığı Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler'in golleri yeni transferler Joao Pedro ve Michy Batshuayi kaydederken, Enner Valencia mücadelenin 86. dakikasında kullandığı penaltı vuruşunda faydalanamadı ve karşılaşma 2-1'lik skorla tamamlandı. AEK Larnaca golü mücadelenin 52. dakikasında Trichkovski'den gelirken, Kıbrık temsilcisi 10 kişi tamamlanın ardından 3 puanda kaldı.

Temsilcimizin bu galibiyeti Avrupa'da da geniş yankı bulurken, Portekiz ve Güney Amerika'da da yankı uyandırdı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİ SONRASI ATILAN MANŞETLER:

7SUR7 (BELÇİKA)

"Batshuayi Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi"

PUBLICO (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe en azından 8'li play-off oynamayı garantiledi"

OLE (ARJANTİN)

"Enner Valencia bir penaltı kaçırdı ancak takımı kazandı ve bir sonraki tura geçti"

O JOGO (PORTEKİZ)

"Jesus diğer tura geçti ancak grup birinciliğini kovalayacak"

NOTICIAS AO MINUTO (PORTEKİZ)

"Jesus sendeledi ama güldü. Fenerbahçe Güney Kıbrıs'ta kazandı ve bir sonraki tura geçti"

ABOLA (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus Fenerbahçe'yi bir sonraki tura taşıdı"