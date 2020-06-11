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Güney'de spor faaliyetleri başlıyor

Rum Sağlık Bakanlığı, 29 Haziran tarihinden itibaren temaslı sporlar, takım sporları ve şampiyonaların kapalı ve açık spor tesislerinde başlayacağını açıkladı.

11 Haziran 2020 Perşembe 16:23
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Güney'de spor faaliyetleri başlıyor

Rum basının haberlerine göre yapılan açıklamada, spor faaliyetlerini yapacak olan takımların protokollere uyması çağrısı yapılırken, 13 Haziran tarihinden itibaren de seyircisiz olarak spor turnuvalarının yapılmasına izin verilecek. Açıklamada, bu etkinlikleri düzenleyen organizasyon komitelerinin protokollere uyulması konusunda tam yetkili olduğu da duyuruldu.

Öte yandan açıklamada, 12-29 Haziran arası söz konusu müsabakalar için antrenmanların da ilgili protokollere uyularak kapalı spor salonlarında sürdürülebileceği ancak takım halinde çalışma gibi şeylerin yasak olduğu kaydedildi.

Güney'deki spor faaliyetleri Koronavirüs salgını yüzünden Mart ayından beri yapılamıyor. 

Son Güncelleme: 11.06.2020 17:21
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsSporGüney Kıbrıs
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