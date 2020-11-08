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Güney Kıbrıs’ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle olağanüstü toplantı yapılacak

Güney Kıbrıs’ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle Rum Lideri Nikos Anastasiadis, yarın Sağlık Bakanıyla birlikte epidemiyolojik danışma grubuyla toplantı yapacak.

08 Kasım 2020 Pazar 14:19
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Güney Kıbrıs’ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle olağanüstü toplantı yapılacak

Rum Lideri Nikos Anastasiadis, epidemiyolojik tabloyu değerlendirmek ve ortaya çıkan Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni kararlar almak için yarın Sağlık Bakanı huzurunda epidemiyolojik danışma grubu ile toplantı yapacak.

Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios'un yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Anastasiadis, epidemiyolojik tabloyu değerlendirmek ve yeni kararlar almak için Sağlık Bakanı'nın huzurunda epidemiyolojik danışma grubu ile 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacak.

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