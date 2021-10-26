Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür!

Süper Lig'in 10. haftasında derbi maçta Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, Vodafone Park'ta oynadığı 6. maçta da galibiyet elde edemedi. Maç sonu beIN SPORTS'ta yayınlanan programda Güntekin Onay'ın mikrofonu açık kalınca ettiği küfür herkes tarafından duyuldu.