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Güreşte genel kurul hazırlığı

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Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu 21 Ocak 2018 Pazar günü yapılıyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:07
Güreşte genel kurul hazırlığı
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BRT Spor'un haberine göre, Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu 21 Ocak 2018 Pazar günü yapılıyor. Başkanlık seçiminin de yapılacağı olağan genel kurul, Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.

Faaliyet ve mali raporların onayını alacak olan Güreş Federasyonu, yeni başkanının seçimini yapacak. Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada tüm üye kulüplerin katılması duyuruldu.

Olağan genel kurulun gündemi şöyle:

1-Açılış, Divan Başkanı ve 2 sekreterin seçimi.
2-2017 yılı faaliyet raporunun okunması, 2018 yılı faaliyet raporunun okunması ve onayı.
3-2017 yılı mali bütçe raporunun okunması ve onaya sunulması.
4-Federasyon başkanı seçimi ve kurulların onayı.
5-Dilek ve temenniler.

Transfer dönemi başladı

Bu arada, Güreş Federasyonu transfer dönemi başladı. 1-31 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak transfer döneminde kulüplerin gerekli evraklar ile birlikte Federasyona müracaat etmesi duyuruldu.

Ayrıca Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada yeni tüzük resmi gazetede henüz yayımlanmadığı gerekçesi ile eski tüzüğün yürürlükte olduğu belirtildi.

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