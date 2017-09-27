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Gürültüye dayanamadı, oyundan çıktı

Timo Werner Vodafone Park'taki tezahürat ve ıslıklarının gürültüsüne dayanamayıp oyundan çıktı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:38
Gürültüye dayanamadı, oyundan çıktı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş'ın RB Leipzig'i 2-0 yenip puanını 6'ya çıkardığı karşılaşmada, futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

Alman ekibinin 21 yaşındaki forvet oyuncusu Timo Werner, Beşiktaş taraftarının Vodafone Park'taki tezahürat ve ıslıklarının gürültüsüne dayanamayıp oyundan çıktı.

Bu sezon RB Leipzig formasıyla 9 maçta 6 gollük performans sergileyen Werner, Vodafone Park'taki gürültü karşısında ilk olarak yedek kulübesinden kulak tıkacı istedi. Bir süre kulağında tıkaçla sahada yer alan Timo Werner, buna rağmen stattaki yüksek sese dayanamayınca oyundan çıkmak istedi.

Bunun üzerine Timo Werner, 32. dakikada yerini Klostermann'a bıraktı.

GÜNEŞ: WERNER'İN YAŞADIĞI SORUNU BAZEN BEN DE YAŞIYORUM

RB Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl bu durumu "Timo Werner oyun içinde bir sorun yaşadı ve dinlenmek istedi. Nefes alamadığını söyledi ama şu anda durumu iyi" diyerek açıkladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de konuyla ilgili olarak "Timo Werner sesten dolayı rahatsız oldu. Werner'in yaşadığı kulak problemini ben de yaşıyorum bazen sesten, atmosferden dolayı. Özellikle stadın ilk açılış maçında rahatsızlık yaşamıştım" dedi.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 14:46
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