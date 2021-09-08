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Gustavo Assunçao Galatasaray'da

Galatasaray, Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen Gustavo Assunçao'nun transferinde anlaşma sağladı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 13:42
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Gustavo Assunçao Galatasaray'da

Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (Temmuz 2021 yaz transfer sezonu)

Transferin son gününde Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar, Gustavo Assunçao ile anlaşmaya vardı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre orta saha oyuncusunun bugün saat 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Assunçao, twitter hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

30 Mart 2000 Sao Paulo doğumlu olan 1.78 boyundaki Gustavo Assunçao, Brezilyalı futbolcudur.

KARİYERİ

Porto alt yapısında futbola başlayan Gustavo Assunçao, 2008'de Atletico Madrid'e transfer oldu.

2019-2020 yılından bu yana Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmaya çıktı.

Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü. 

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGustavo Assunçao
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