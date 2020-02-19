Haaland PSG'yi de yıktı: 2-1

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında PSG ile karşılaştı. Genç golcü Haaland, attığı 2 golle karşılaşmanın yıldızı oldu.

İlk yarısı 0-0'la geçilen karşılaşmada sessizliği, genç golcü Haaland 69. dakikada bozdu. Ancak PSG'nin cevabı gecikmedi. 75. dakikada Neymar, 1-1'lik eşitliği sağladı. Borussia Dortmund'a evinde 2-1'lik galibiyeti getiren gol ise 77. dakikada Haaland ile geldi. Genç golcü, bu golle beraber Dortmund formasıyla 7 maçta 11 gole ulaşırken, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 gol atmış oldu.