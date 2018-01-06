Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Gribe karşı doğal kalkan: Ev turşusu, yoğurdu ve şalgam
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden...
banner34

Haber Üst Filenin “Sultanı” da, “Efesi” de Namık Kemal

banner35

Liselerarası (Gençler) Voleybol Birinciliği’nde Namık Kemal Lisesi çifte şampiyonluk yaşadı. NKL kızlar finaline Gazimağusa TMK’yı 3-0, erkekler finalinde ise Erenköy Lisesi’ni 3-1 mağlup ederek çifte zafer yaşadı

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:50
Haber Üst Filenin “Sultanı” da, “Efesi” de Namık Kemal
banner10

Havadis Spor'un haberine göre, Liselerarası (Gençler) Voleybol Biriciliği’nde kızlarda ve erkeklerde şampiyon Namık Kemal Lisesi oldu.

Final maçları dün UKÜ Arena’da oynandı ve büyük heyecana sahne oldu.

Kızlar finalinde Namık Kemal Lisesi baştan sona üstün götürdüğü maçta Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler finalinde ise Namık Kemal Lisesi, Erenköy Lisesi karşısında çekişmeli bir maçın ardından rakibini 3-1 yenmeyi başardı ve şampiyonluğun sahibi oldu.

Final maçları öncesinde oynanan kızlar üçüncülük maçında Erenköy Lisesi, Yakın Doğu Koleji’ni 3-0 mağlup etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken kızlarda ve erkeklerde şampiyon olan NKL ülkemizi Türkiye eleme gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ salladı LAÜ kazandı: 69-61
GAÜ salladı LAÜ kazandı: 69-61
Kaymaklı’da köklü revizyon
Kaymaklı’da köklü revizyon
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim