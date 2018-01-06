Haber Üst Filenin “Sultanı” da, “Efesi” de Namık Kemal

Havadis Spor'un haberine göre, Liselerarası (Gençler) Voleybol Biriciliği’nde kızlarda ve erkeklerde şampiyon Namık Kemal Lisesi oldu.

Final maçları dün UKÜ Arena’da oynandı ve büyük heyecana sahne oldu.

Kızlar finalinde Namık Kemal Lisesi baştan sona üstün götürdüğü maçta Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler finalinde ise Namık Kemal Lisesi, Erenköy Lisesi karşısında çekişmeli bir maçın ardından rakibini 3-1 yenmeyi başardı ve şampiyonluğun sahibi oldu.

Final maçları öncesinde oynanan kızlar üçüncülük maçında Erenköy Lisesi, Yakın Doğu Koleji’ni 3-0 mağlup etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken kızlarda ve erkeklerde şampiyon olan NKL ülkemizi Türkiye eleme gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.