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Hafta sonu, asfalt ağlayacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, yollarda sürat yapma yerine, kurallar çerçevesinde hız yapılmasına olanak yaratmak adına, “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganıyla, 8 Eylül Cumartesi Ercan Tünel Yolu’nda “Short Shift Drag” yarışı gerçekleştirecek  

06 Eylül 2018 Perşembe 10:00
Hafta sonu, asfalt ağlayacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, yollarda sürat yapma yerine, tüm dünyada olduğu gibi parkurlarda kurallar çerçevesinde hız yapılmasına olanak yaratmak adına “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganıyla araba sporlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Komisyon, “Hız Sınırını Yollarda Değil Parkurlarda Aşalım”, “Çocuklarımızı Şimdi Kazanlım-Sokaklarda Değil Parkurlarda Eğitim” ilkesi ile harekete geçti.
Yarışla ilgili yapılan basın toplantısı, Türkiye’den gelecek yarışçılarla birlikte, destek veren tüm paydaş ve sporcuların katılımıyla bugün saat 15.30’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda yapılacak. Kaynak/Havadis

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Son Güncelleme: 06.09.2018 12:58
Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Uyuşturucu Ile Mücadele KomisyonuShort Shift Drag
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