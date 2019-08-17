Hakan Balta’nın oğlu Bayern Münih’te

Galatasaray’da oynadıktan sonra futbolu bırakan Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında gösterdiği iyi performans dikkatleri üzerine çekmişti. Çağrı Hakan, bu başarısını artık Almanya’da sürdürecek. Genç futbolcu Almanya devi Bayern Münih’in altyapısına transfer oldu.

Bu transferin ardından baba Hakan Balta sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, “Canım oğlum… Daha başarılı, daha güçlü olmak için çıktığın bu yolda Allah seni utandırmasın. Nerede olursan ol, çok çalışıp başarıyı koparacağına eminim. Daha yolun başındasın, zaman neyi yaşatır bilemeyiz ama bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen'de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Yeni takımında burada edindiğin sporcu ahlakını sürdüreceğinden şüphem yok. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geçiyorsun. Sana söylediklerimi hiç kulak ardı etmediğini bildiğimden sana tek sözüm Allah utandırmasın oğlum” ifadelerini kullandı.