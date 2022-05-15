Hakan Tazegül birinciliklere doymuyor

Manisa’da yapılan yarışlara milli atletimiz Hakan Tazegül, takımsal ve bireysel katıldığı yarışlarda çok başarılı sonuçlar elde etti. Manisa’da düzenlenen Kulüplerarası yarı maraton ligi finalinde Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımında yanı sıra, İstanbul Beykoz Belediyesi Gençlikspor Kulübü, Mardin Yeni Kızıltepespor, Trabzonspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor, Marla Ege Dağcılık Doğaseverler ve Atletizm Kulübü takımlarından oluşan 6 takımın atletleri katılarak yarıştı. 21 KM’lik yarışa 402 atlet katılırken, 40 yaş grubunda ise 72 atlet katılarak yarıştı.

Bireysel ve Takımsal Birincilikler

Manisa’da düzenlenen Kulüplerarası yarı maraton ligi finalinde Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli sporcumuz Hakan Tazegül takım halinde Türkiye genelinde birinci gelerek çok önemli başarıya imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımı adına yarışan milli atletimiz Hakan Tazegül bireysel olarak birinci olmayı da başardı. Kulüplerarası yarı maraton ligi finaline 402 atletin katıldığı yarışmaya 40 yaş grubuna katılan başarılı sporcumuz Hakan Tazegül, 72 atletin katıldığı 21 KM’lik yarışta Türkiye genelinde birinci olarak önemli başarıya imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımında yer alan Milli atletimiz Hakan Tazegül, elde ettiği başarılı sonuçlarla ülkemizi’de (KKTC) en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Manisa’da düzenlenen Kulüplerarası yarı maraton ligi finaline Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takım ve bireysel olarak yarışlara katılan ve başarılı sonuçlar elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli atletimiz Hakan hafta sonu adaya dönüyor.