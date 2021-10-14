Hakemin darp edilmesine 26 maç ceza verildi

Karşıyaka Ergin Şahdur Stadında 09/10/2021 tarihinde gerçekleşen Karşıyaka A.S.K. – Bostancı Bağcıl karşılaşmasında futbolcu Recep Tayyip Erduran’ın hakemi darp etmesi nedeni ile 26 maç ceza aldı.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Hasan Ulukök (Yenicami AK)
1 Maç
Bahadır Göçben (K.Kaymaklı TSK)
1 Maç
Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı Limasol)
2 Maç
Hasan Kanlı (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
2 Maç
Kader Güner (Çanakkale TSK)
1 Maç
Nersin Osman (Esentepe KKSK)
1 Maç
Şükrü Hilmi Erdoğan (Esentepe KKSK)
1 Maç
İsmet Saçma (Görneç KSK)
1 Maç
Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
3 Maç
Rifat Koç (Miracle Değirmenlik SK)
3 Maç
İbrahim Ballıbaba (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç
Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi DSK)
2 Maç
Tugay Burhan (Görneç KSK)
1 Maç
Ramal Ismayilli (Bostancı Bağcıl SK)
1 Maç
Görkem Ali Dilek (Karşıyaka ASK)
1 Maç
Mert Alat (Karşıyaka ASK)
1 Maç
Rıfat Yıldırım (Karşıyaka ASK)
1 Maç
Emre Gazi Boybay (Karşıyaka ASK)
3 Maç
Burak Okur (Mormenekşe GBSK)
2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Buğray Yiğen (Dörtyol SK)
2 Maç
Disiplin Kurulu Kararları
09/10/2021 tarihinde, Karşıyaka Ergin Şahdur Stadında gerçekleşen Karşıyaka A.S.K. – Bostancı Bağcıl S.K. AKSA A2 I.Lig müsabakasının, 80. dakikasında, Karşıyaka A.S.K.’nın 112478 lisans numaralı futbolcusu Recep Tayyip Erduran’ın müsabaka hakime yönelik saldırı ve darp fiilîlerinde bulunması nedeni ile, adı geçen futbolcusu Yönetim Kurulunun DS-3/2021-2022 sevk numarası kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.
İlgili maçta meydana gelen hakeme yönelik saldırı ve darp fiillerini, hakem ve gözlemci raporlarından tespit etmiş bulunmaktayız.
Kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde, olayın oluş şeklini ve disiplin suçunun ciddiyetini dikkate aldıktan sonra, Karşıyaka A.S.K. 112478 lisans numaralı futbolcusu Recep Tayyip Erduran’a, DT 44 (2)’nin ihlalinden dolayı, DT 44 (2) uyarınca 26 (Yirmi Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.