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Hakemin darp edilmesine 26 maç ceza verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 14.10.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

14 Ekim 2021 Perşembe 16:48
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Hakemin darp edilmesine 26 maç ceza verildi
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 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadında 09/10/2021 tarihinde gerçekleşen Karşıyaka A.S.K. – Bostancı Bağcıl karşılaşmasında futbolcu Recep Tayyip Erduran’ın hakemi  darp etmesi nedeni ile 26 maç ceza aldı.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hasan Ulukök (Yenicami AK)
1 Maç

Bahadır Göçben (K.Kaymaklı TSK)
1 Maç

Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı Limasol)
2 Maç

Hasan Kanlı (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
2 Maç

Kader Güner (Çanakkale TSK)
1 Maç

Nersin Osman (Esentepe KKSK)
1 Maç

Şükrü Hilmi Erdoğan (Esentepe KKSK)
1 Maç

İsmet Saçma (Görneç KSK)
1 Maç

Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
3 Maç

Rifat Koç (Miracle Değirmenlik SK)
3 Maç

İbrahim Ballıbaba (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç

Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi DSK)
2 Maç

Tugay Burhan (Görneç KSK)
1 Maç

Ramal Ismayilli (Bostancı Bağcıl SK)
1 Maç

Görkem Ali Dilek (Karşıyaka ASK)
1 Maç

Mert Alat (Karşıyaka ASK)
1 Maç

Rıfat Yıldırım (Karşıyaka ASK)
1 Maç

Emre Gazi Boybay (Karşıyaka ASK)
3 Maç

Burak Okur (Mormenekşe GBSK)
2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Buğray Yiğen (Dörtyol SK)
2 Maç

Disiplin Kurulu Kararları
09/10/2021 tarihinde, Karşıyaka Ergin Şahdur Stadında gerçekleşen Karşıyaka A.S.K. – Bostancı Bağcıl S.K. AKSA A2 I.Lig müsabakasının, 80. dakikasında, Karşıyaka A.S.K.’nın 112478 lisans numaralı futbolcusu Recep Tayyip Erduran’ın müsabaka hakime yönelik saldırı ve darp fiilîlerinde bulunması nedeni ile, adı geçen futbolcusu Yönetim Kurulunun DS-3/2021-2022 sevk numarası kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

İlgili maçta meydana gelen hakeme yönelik saldırı ve darp fiillerini, hakem ve gözlemci raporlarından tespit etmiş bulunmaktayız.

Kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde, olayın oluş şeklini ve disiplin suçunun ciddiyetini dikkate aldıktan sonra, Karşıyaka A.S.K. 112478 lisans numaralı futbolcusu Recep Tayyip Erduran’a, DT 44 (2)’nin ihlalinden dolayı, DT 44 (2) uyarınca 26 (Yirmi Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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