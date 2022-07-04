Hakemler BTM maçlarına çıkmıyor

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak, yapmış olduğumuz değerlendirme sonrasında, okul müsabakaları ve yaklaşık 8 aydır ödenmeyen BTM1 ve halen devam etmekte olan BTM 2 maçlarının üyelerimize ödenmediğinden dolayı, üyelerimiz ciddi sıkıntı yaşamaktadırlar.

Özellikle, her hafta veya haftada 2 kez müsabakalara giderken aracın akaryakıt giderini de ceplerinden karşılamaktadırlar. BTM maçlarına çıkan hakemlerini genç hakemler olduğunu ve tüm dünyada olduğu gibi akaryakıt ücretlerinin de çok yüksek olduğunu da göz önünde bulundurursak, üyelerimizin oluşan bu giderlerin altından kalkması mümkün değildir. Federasyonumuz ve Derneğimiz, üyelerimize bu zor günlerde yardımcı olma bağlamında, avans nitelikli ödemeler yapmış olmamıza karşın, oluşan bu zor koşullarda derneğimiz de üyelerin ihtiyaçlarını karşılamakta artık zorluk yaşamaktayız.

Gelinen bu aşamada, tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen, köylerimizin belki de tek eğlencesi olan bu futbol şenliğinin üzülerek ve kahrolarak, mecburiyetten oynatmama kararı aldık. Bu karar, kimseye karşı alınan bir karar değildir. Sadece, mecburiyetten ve imkansızlıklardan alındığını tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Niyazi Nizam Dernek Başkanı