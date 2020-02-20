Hakemler Limasol güvencesinde

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyeleri 10. yılda da Limasol Sigorta güvencesi altında sigortalandı.

Limasol Bankası’nın Genel Müdürlük binasında dün gerçekleşen imza törenine Limasol Grup, Limasol Sigorta, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.

İşbirliği kapsamında Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan taraflar adına protokole imza koydu ve resmiyet kazandırdı.

YOĞURTCUOĞLU: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

İlkin Yoğurtcuoğlu dernek üyelerini 10 yıldır sigortalamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. İki taraf arasında işbirliğinin gelişerek devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Yoğurtcuoğlu, ülkenin en köklü bankalarından ve en güvenilir sigorta şirketi olmanın verdiği haklı gurur ile ülke futboluna önemli katkılar sağlayan bu anlamlı işbirliğinin daha uzun yıllar devam etmesi arzusunda olduklarını dile getirerek,poliçelerin kazasız belasız iyi günlerde kullanılmasını temenni etti.

CENGİZ: ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz Limasol Bankası’nın sanata, çevreye, sağlığa ve spora her zaman özel önem verdiğini ve bu çerçevede imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını; Limasol Bankası ve Limasol Sigorta’nın bu duyarlı katkısından dolayı teşekkürlerini ileterek diğer kurumlara da örnek teşkil etmesini diledi.

NİZAM: AİLE GİBİ OLDUK

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam Limasol Grup’a teşekkürlerini ileterek imzalanan işbirliğinin önemli olduğunun altını çizdi. Nizam; ‘hakem camiasının ticari işbirliğinin ötesine geçerek aile gibi olduklarını, camianın banka şubelerini evi gibi gördüğünü belirterek 10 yıldır bu anlamlı işbirliğine katkı koyan başta Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, banka üst yönetimine ve Limasol Sigorta yönetimine teşekkür etti.

ÖZBİLGEHAN:UZUN SOLUKLU İŞBİRLİĞİ

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan konuşmasında bu sözleşmenin uzun soluklu olmasını ve tüm camiaya örnek teşkil etmesini temenni ederek; 10 senedir bu işbirliğini üstlendikleri için Limasol Bankası ve Limasol Sigorta’ya teşekkürlerini iletti.

ASKER: GELENEKSEL OLDU

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ise 10 yıldır geleneksel hale gelen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Limasol Bankası ve Limasol Sigorta güvencesinde hakemlerin kazasız belasız bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

POLİÇELER TAKDİM EDİLDİ

Gerçekleşen konuşmalar ve imza etkinliği sonrasında 1 yıllığına sigortalanan hakemlere ve gözlemcilere sigorta poliçeleri Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu, Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ve Limasol Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler tarafından takdim edildi.