Hakemlerden olaylara tepki

BRT Spor'un haberine göre, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği önceki gün oynanan Yalova-MTG maçında çıkan olayları kınayarak yeni yılda bu tür olayların yaşanmamasını temenni etti.

Açıklamada “Futbol maçlarında son hafta oynanan Yalova-MTG maçındaki vandallık içeren vahim ve ciddi darp olayı, üyelerimizin yaralanmasına ve zarar görmesine sebep olmuş, bizleri de derinden üzmüştür. Video görüntülerinde görüldüğü üzere darp eden bir futbolcunun ve yöneticinin de oluşu, olayın ne kadar bir vehamet içerdiğinin kanıtıdır. Bu olaylara sebep olan tüm şahısları kınıyoruz. Yasal hakların kullanılmasına yönelik adımlar da atılmıştır. İlgili mercilerin, tasvip edilmeyen bu tür davranışlarda bulunanlara gerekli cezaları da vereceğine şüphemiz yoktur” denildi.

Basın açıklamasında ayrıca, Doğan Türk Birliği – GAÜ Çetinkaya maç sonu sahaya girmelerin de engellenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Hakemler Derneği bildirisinde ayrıca “güvenli sahalarda görev yapma arzusunda olduğumuzu ve güvenli ortamın da yaratılması için idari ve yasal tüm faaliyetlerde aktif rol alacağımızı kamuoyuna bildiririz” denildi.