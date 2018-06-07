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Hakemlerimiz başarılı ve mutlu

CONIFA 2018 Dünya Kupası’nda görev yapan hakemlerimiz Fehim Dayı, Utku Hamamcıoğlu, Zekai Töre ve İsfendiyar Açıksöz başarılı performansları ile dikkat çekiyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:32
Hakemlerimiz başarılı ve mutlu

Havadis Spor'un haberine göre, CONIFA Dünya Kupası maçlarında sürekli görev alan hakemlerimizin yönettikleri maçlardan sonra yapılan toplantılarda iyi dönütler aldıkları öğrenildi.

Yönettikleri başarılı maçlardan sonra futbolculardan da takdir alan hakemlerimiz,  geçen sene CONIFA Avrupa Şampiyonasının ülkemizde düzenlenmesinin kalite açısından çıtayı yükselttiğini ifade ettiler.

Turnuvaya katılan ekiplerin her fırsatta ülkemizden bahsettiklerini ve geçen yılki organizasyondan övgüyle söz ettiklerini ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini sözlerine eklediler.

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