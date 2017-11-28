Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

Halı sahada sona doğru

KTSYD 3. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda finale yükselen ekipler belli oldu.

28 Kasım 2017 Salı 16:29
Halı sahada sona doğru
banner10

BRT Spor'da yer alan habere göre, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) 3. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda finale yükselen ekipler belli oldu. Gençlik Gücü Halı Sahası’nda Türk Bankası’nın sponsorluğunda, Telsim’in katkıları ile gerçekleşen turnuvanın yarı final karşılaşmaları 23 Kasım Perşembe günü oynandı. İlk yarı final mücadelesinde NPN’yi 6-2 mağlup eden Arena Spor Kolik, finale yükselen ilk ekip oldu. Bu karşılaşmanın ardından oynanan BRT – Havadis Gazetesi yarı finalinde rakibine 8-3’lük üstünlük kuran Havadis Gazetesi, finalde Arena Spor Kolik’in rakibi oldu.

Üçüncülük bugün, final perşembe günü

Turnuvanın yarı finallerinde mağlup olan NPN ile BRT arasında üçüncülük maçı bu akşam saat 19.00’da oynanacak. Arena Spor Kolik ile Havadis Gazetesi arasındaki final mücadelesi ise 30 Kasım Perşembe akşamı saat 18.00’de oynanacak.

Gol krallığı

Turnuvanın gol krallığı sıralamasında ise ilk sırada 9 golle Havadis Gazetesi’nden Ahmet Özsoy yer alıyor. Arena Spor Kolik’ten Necmi Usal ve BRT’den Ahmet Ogan’ın 8’er golü bulunurken, Havadis’ten Necati Özsoy’un 7 golü bulunuyor.

banner22
Son Güncelleme: 28.11.2017 16:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Euroleague’de dev derbi
Euroleague’de dev derbi
Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın oynanacak
Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın oynanacak
Vakıflar’dan çifte galibiyet
Vakıflar’dan çifte galibiyet

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim