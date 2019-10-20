Halk koşusu yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediği“ Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonunda saat 07:30’da start alan 10 km ile saat 07:45’de start alan 21 km yarı maraton koşusu tamamlandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Basın Birimi’nden verilen bilgiye göre, elde edilecek gelirin LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla kullanılacağı “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonunda 4 km’lik Halk Koşusu ise saat 10:30’da başladı

Buarada, halk koşusu için de Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği ısınma hareketleri yaptırdı.

Halk koşusu öncesi ayrıca ülkemizin sevilen müzisyenlerinden Eril Cambaz sahne aldı.

Belediyemizin orkestrası da koşu güzergahında latin esintisi yaşatıyor. 4 km halk koşusu sonrasında ise yine ülkemizin güçlü seslerinden Nejla Egemen birbirinden güzel parçaları ile katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak.

Öteyandan etkinlik alanında kurulan çocuk oyun alanında da çocuklar keyifli ve eğlenceli vakit geçirebilecek.