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Hamitköy'de transferler devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, 2022 – 2023 futbol sezonuna yönelik kadro yapılandırma çalışmaları devam ediyor.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:03
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Hamitköy'de transferler devam ediyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Hamitköy, bu kez 2 deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattı. Kaleci Emre Nalbant ile Derviş Özeralp, yeni sezonda Hamitköy forması giyecekler.

Hamitköy ile aile bağları bulunan ve daha önce Hamitköy forması altında Birinci Lig şampiyonluğu yaşamış olan kaleci Emre Nalbant, Lapta’dan Hamitköy’e transfer oldu. Hamitköy böylelikle, kalecisi Tolga Nergiz’in asker oluşundan dolayı yaşanması olası sorunu çözmüş oldu.

Deneyimli savunmacı Derviş Özeralp ise savunmaya takviye amaçlı transfer edildi. Sol kanat ve sol stoper mevkilerinde oynayan Derviş Özeralp son olarak Yeni Boğaziçi forması giymişti.

Anahtar Kelimeler:
HamitköyTransfer
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