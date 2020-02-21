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Hamitköylüler kenetlendi

K-Pet Süper Lig ekliplerinden Hamitköy’de düzenlenen dayanışma gecesinde, kulübe 90,000 TL katkı toplandı

21 Şubat 2020 Cuma 22:43
Hamitköylüler kenetlendi
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K-Pet Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, geçtiğimiz çarşamba günü kulüp lokalinde dayanışma gecesi düzenledi.

Bu sezon ilk kez gerçekleştirilen dayanışma gecesinde camiayı bir araya getiren Hamitköy yönetim kurulu, kulübe maddi katkı da sağladı.

Geceye katılım yoğun olurken, başkan Evren Mannaş yaptığı konuşmada geceye katılanlara teşekkür etti. Geceye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Halkın Partisi Başkanı Yenal Senin, KTFF Başkan Vekili Oktay Çocuk, Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, UBP ve DP yetkilileri, birçok kulüp başkanı ve Hamitköy sempatizanları katıldı.

Piyanist İrfan ve sanatçı Burçin’in şarkıları eşliğinde geç saatlere kadar eğlenen davetliler gecede kulübe 90,000 TL bağışta bulundular.

Düzenlenen gece ile Hamitköy, bugün deplasmanda oynayacağı kritik Düzkaya maçı öncesinde de moral depolamış oldu.

Anahtar Kelimeler:
K-Pet Süper Lig
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