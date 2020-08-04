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Hasan Eriş’in ailesine anlamlı katkı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, eski hakem ve gözlemci merhum Hasan Eriş’in ailesine 40 bin TL değerinde yardımda bulundu.

04 Ağustos 2020 Salı 11:27
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Hasan Eriş’in ailesine anlamlı katkı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, eski hakem ve gözlemci merhum Hasan Eriş’in ailesine 40 bin TL değerinde yardımda bulundu.

Dernek başkanı Niyazi Nizam tarafından yapılan açıklamada “Eski hakem ve gözlemci Hasan Eriş’in vefatı, camiamızı derinden üzmüştür. Acısı hala daha belleğimizde yaşıyor. ‘Bir Maçımızı Hasan Eriş için Yönetiyoruz’ sloganıyla bir sinerji yaratılmış ve hakem, gözlemci ve saha komiserleri, bir maç ücretini Hasan Eriş’in ailesine katkı yapmak için bağışlamışlardır. Bu vesileyle, rahmetli Hasan Eriş’in ailesi ziyaret edilerek, bağıştan toplanan 40 bin Türk Lirası, kendilerine takdim edilmiştir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Ve Gözlemciler DerneğiHasan Eriş
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