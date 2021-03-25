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Hasan Sertoğlu bir kez daha aday

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, 5 Haziran 2021’de yapılacak KTFF Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda aday olacağını açıkladı.

25 Mart 2021 Perşembe 15:54
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Hasan Sertoğlu bir kez daha aday

Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Spor kamuoyunun bilgisine,

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda (KTFF) 10 Kasım 2010 yılından beridir yaklaşık olarak 11 yıldır büyük bir arzu ve istekle yürütmekte olduğum başkanlık görevi ile ilgili bir karar almış bulunmaktayım.

Ülkemizin ve dünyanın, özellikle 2020 yılının başından itibaren mücadele ettiği Covid-19 sebebiyle her sektör olduğu gibi futbolumuz da ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Bu süreçte hem kulüplerimiz, hem de biz çok zor günler geçirdik. Ancak bu zor günleri geride bırakıp eski günlerimize dönüp yeniden ayağa kalkma ve şahlanma zamanımız gelmiştir.

Bu vesile ile tüm kulüp başkanlarımız ile bir süredir yapmış olduğum istişareler sonucunda tekrardan bu zorlu yola çıkma kararı almış ve 5 Haziran 2021 tarihinde yapılacak KTFF Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden aday olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Geride bırakmış olduğumuz bu süreçte desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve bana olan desteklerini belirten camiama teşekkürlerimi iletir, aday olmayı düşünen arkadaşlarımıza da başarılar dilerim.

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Hasan Sertoğlu
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