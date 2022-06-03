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Hasan Sertoğlu: 'Gerekirse futbol duracak'

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, spor fonunda biriken kaynağın, spora değil maaş ödemeye kullanıldığını belirterek, “Spor fonunun neden oluşturulduğu belli. Bu kaynağı futbol için değil, 32 federasyon ve binlerce genç için talep ediyorum” dedi

03 Haziran 2022 Cuma 23:23
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Hasan Sertoğlu: 'Gerekirse futbol duracak'

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, spor fonunda biriken kaynağın, spora değil maaş ödemeye kullanıldığını belirterek, “Spor fonunun neden oluşturulduğu belli. Bu kaynağı futbol için değil, 32 federasyon ve binlerce genç için talep ediyorum” dedi.

Kıbrıs Türk Antrenörler Derneği ödül gecesinde konuşan Hasan Sertoğlu, diğer spor federasyonlarına da mücadele çağrısı yaptı.

Sertoğlu, gerekirse futbol liglerinin duracağını belirterek, şöyle devam etti:

Bu durum içinden çıkılmaz bir hal aldı. Maalesef ülke gençliğinin hakkı yeniyor.

Sadece futbolda değil, tüm spor alanlarında faaliyetler durdu.

Hakemler ödenemiyor. Elektrik ücretleri ödenemiyor. Yolluk ödenekleri ödenemiyor.

Federasyonların bütçesi geçmesine rağmen, maalesef kaynak aktarılmıyor.

Birileri, bu ülke gençliğini fazla hafife aldı, yalnız bırakabileceğini zannediyor.

Kendi federasyonumuz adına, U 15, kadın ligleri aktif halde. 78 köyde futbol kesintisiz oynanıyor. Bu noktadan bir adım geri atmıyorum.

Fond toplanan kaynağın, başka alanda harcanması suç. Hukuki mücadele de dahil, her türlü mücadele için hazırız.

Gerekirse ligler duracak. Öyle bırakıp kaçma falan da yok.

Sokak var, ve yalnız yürümeyeceğiz. 32 federasyon ve binlerce sporcu ile sokağa çıkmaya hazırım. Bir adım geri atmayacağım.

Başbakan ve gerekli tüm mercilere bilgi verdim. Ya bu ülke gençliğine ve federasyonların tamamına sahip çıkılır, ya da sahalardan, salonlardan, pistlerden sokağa döküleceğiz.

Şaka yapmadığımız da kısa sürede anlaşılacaktır. Sabrımı daha fazla zorlanmasın.

Bu ülke gençliği sahipsiz değildir. Siyasilerin oyuncağı hiç değildir. Beler yapabileceğimizi kısa sürede göstereceğiz. Tek bir federasyon sesini çıkarmasa da 32 federasyon adına, yani ülke gençliği adına futbol camiası tüm gücüyle bu adaletsizliğin ve umursamazlığın karşısında olacaktır.

Kaynak: Haber Kıbrıs

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