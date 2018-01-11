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Hascan’da işlem tamam

Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, önceki gün prensipte anlaştığı Gençlik Gücü’nün kadro dışı bıraktığı Hascan Kızmaz’a dün resmi imzayı attırdı.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:29
Hascan’da işlem tamam
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Havadis Spor'un haberine göre, Türk Ocağı genel kurulunu beklediği için henüz resmi imzayı atmasa da takımla çalışmalara başlayan Teknik Direktör Derviş Kolcu’nun raporu doğrultusunda transfer edilen Hascan, Girne ekibine ligin ikinci devresinde güç katacak. Sarı siyahlılar Hascan’ın transferinden sonra Gençlik Gücü’nün kadro dışı bıraktığı Gökhan Özer ve Küçük Kaymaklı’nın satış listesine koyduğu Remzi Betmezoğlu için görüşmelerini sürdürüyor.

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