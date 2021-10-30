Hatayspor 1-0 Beşiktaş

Geçen hafta Galatasaray derbisinden galip ayrılan Beşiktaş bu hafta Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar ligde ikinci sırada bulunan Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hatayspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 6. dakikada Lobjanidze'den geldi. Beşiktaş'ın 72. dakikada Mehmet Topal'ın topukla yaptığı vuruşla bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Deplasmandaki son 3 maçını da kaybeden Beşiktaş, Mayıs - Eylül 2019'dan sonra en uzun seriyle karşı karşıya kaldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçının 3'ünden yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, 20 puanla 3. sırada kaldı. Yenilmediği son 4 maçta 3. galibiyetini alan Hatayspor ise puanını 23 yaptı ve lider Trabzonspor'un 4 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.