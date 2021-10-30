Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107
Flaş Haber
Bafra'da boğulma!
Kapat

Hatayspor 1-0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar zorlu deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Hatayspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

30 Ekim 2021 Cumartesi 18:13
17 Okunma
Hatayspor 1-0 Beşiktaş
banner108

Geçen hafta Galatasaray derbisinden galip ayrılan Beşiktaş bu hafta Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar ligde ikinci sırada bulunan Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hatayspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 6. dakikada Lobjanidze'den geldi. Beşiktaş'ın 72. dakikada Mehmet Topal'ın topukla yaptığı vuruşla bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Deplasmandaki son 3 maçını da kaybeden Beşiktaş, Mayıs - Eylül 2019'dan sonra en uzun seriyle karşı karşıya kaldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçının 3'ünden yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, 20 puanla 3. sırada kaldı. Yenilmediği son 4 maçta 3. galibiyetini alan Hatayspor ise puanını 23 yaptı ve lider Trabzonspor'un 4 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHatayspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Falcao tarihe geçti, Barcelona yıkıldı
Falcao tarihe geçti, Barcelona yıkıldı
İşte Acun Ilıcalı'nın alacağı o takım!
İşte Acun Ilıcalı'nın alacağı o takım!
Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür!
Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim