Hatayspor'da 11 futbolcuda koronavirüs

Türkiye'de Süper Lig’in 5’inci haftasında Pazar günü sahasında B.B Erzurumspor’u konuk edecek Hatayspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından tekrarlanan testlerde 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanın daha testleri pozitif sonuç verdi. Bordo-beyazlı ekipte; toplamda 19 kişi koronavirüse yakalanmış oldu.



Hatayspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.