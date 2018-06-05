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Hedef yarı final

Milli takımımız bugün (Salı) karşılaşacağı A grubu birincisi Barawa’yı geçip adını yarı finale yazdırmak istiyor.

05 Haziran 2018 Salı 09:50
Hedef yarı final

BRT Spor'un haberine göre, Conifa 2018 World Football Cup turnuvasında çeyrek finale yükselen milli takımımız bugün (Salı) karşılaşacağı A grubu birincisi Barawa’yı geçip adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Conifa 2018 World Football Cup turnuvasında grup maçlarını 1 galibiyet 2 beraberlikle kapatan Milli takımımız gruptan 2.olarak çıktı ve A grubunun 1.olan Barawa ile yarı finale yükselmek için bugün zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Takımımızda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, cezası biten Ahmet Sivri’de kadroda yer alacak. KKTC saati ile saat 17:00’de oynanacak maçta Millilerimizde tek hedef galibiyet. Dün bir ter idmanı gerçekleştiren Milli takımda moraller oldukça yüksek ve yarı finale çıkmanın hesapları yapılıyor.

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