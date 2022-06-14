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Hekimoğlu'na Uluslararası özel davet

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, İtalya'nın Grosseto şehrinde düzenlenecek olan;  “XVI INTERNATIONAL CİTTA Dİ GROSSETO" Atletizm  Yarışmasına özel davet alarak bugün İtalya ‘ya  gitti.

14 Haziran 2022 Salı 18:23
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Hekimoğlu'na Uluslararası özel davet
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Yiğitcan Hekimoğlu, Olympic Stadium Carlo  Zeccchini Stadyumunda 16 Haziran 2022 perşembe  günü  100m de piste çıkarak; Önce seçme serisi ardından Final yarışmasına katılarak burada güçlü rakipleriyle yarışacak.

Elit Sprinter, Aynı zamanda  Romanya' da düzenlenecek  Balkan Şampiyonası kadrosunda da yer aldi. Hekimoğlu, bu tür Uluslararası yarışmaların performans ve Uluslararası temaslar adına önemli olduğunu burada güçlü rakipleriyle yarışmak performansını geliştirebileceğini vurgulayarak destek veren herkese çok teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaMilli AtletYiğitcan HekimoğluGrosseto
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