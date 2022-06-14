Hekimoğlu'na Uluslararası özel davet

Yiğitcan Hekimoğlu, Olympic Stadium Carlo Zeccchini Stadyumunda 16 Haziran 2022 perşembe günü 100m de piste çıkarak; Önce seçme serisi ardından Final yarışmasına katılarak burada güçlü rakipleriyle yarışacak.

Elit Sprinter, Aynı zamanda Romanya' da düzenlenecek Balkan Şampiyonası kadrosunda da yer aldi. Hekimoğlu, bu tür Uluslararası yarışmaların performans ve Uluslararası temaslar adına önemli olduğunu burada güçlü rakipleriyle yarışmak performansını geliştirebileceğini vurgulayarak destek veren herkese çok teşekkür etti.