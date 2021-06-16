Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Hem oyun olarak hem sonuç olarak daha iyisini bekliyorduk"

"Sonuç olarak iki maçta sıfır puanla çıkıyoruz. Bu bizim için hiç de iyi bir şey değil. Turnuvaya büyük hayallerimizle geldik. Hem oyun olarak hem sonuç olarak daha iyisini bekliyorduk. Kötü başladığımız bir maçtan sonra ikinci maça da ilk bölümde kötü başladıktan sonra toparladık, oyuna ortak olduk derken yediğimiz birinci gol takımda epey olumsuzluk yaptı. İkinci yarıda yine pozisyonlarımız var ancak rakibin her gelişinde bizim sahaya gelme şansı yakaladı."

"Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk"

"Hücumda özellikle çıkarken top kayıplarımız çok oldu. Alanı çok büyütünce de rakibe oynama şansı verdik. İki açığına ve santraforuna attığı toplarla hücuma çıkmayı düşünen rakip, bizim sayısal üstünlüğümüze rağmen oyunu sahamıza getirerek istediği sonucu aldı. Kötü goller yedik. Oyun olarak beklediğimizin altında oynadık. Yine de daha iyi bir neticeyle çıkabilirdik. Üzgünüz. Baya olumsuz duruma düştük. Keşke kazanabilseydik veya berabere kalsaydık şansımız çok fazlaydı. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Olumsuz bir durum var. Zor bir durumda görüyoruz kendimizi."