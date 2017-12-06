Hentbol Genç Bayanlar’da ‘play off’ mücadelesi

BRT Spor'un haberine göre, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda dün akşam oynanan 2 maçta Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi rakipleri önünde kazanan taraf oldu.

Merit Alsancak Yeşilova-YDÜ genç bayanlar maçında YDÜ, play-off şansı olmayan Yeşilova karşısında 48-21’lik skorla rahat bir galibiyet elde etti. YDÜ bu sonuçla play-off’lara ikinci sıradan katılma şansını devam ettirdi.

Gecenin ikinci karşılaşmasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Şahlan Spor karşısında farka gitti. Yenilgisiz lider 27-16’lık sonuçla yoluna devam etti.