Hentbolcular plajda coşuyor

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası dün başladı.
Yeni Boğaziçi Belediyesi sponsorluğunda ve Pulya Festivali kapsamında düzenlenen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası büyükler ve gençler kategorisinde yapılıyor.
Büyükler kategorisinde para ödülü dağıtılacak olan turnuvada hentbolcular genç erkek, genç kız, büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.
Dün sabah başlayan turnuvanın ilk gününde toplam 41 maç oynandı. Büyük erkeklerde çift eleme usulü ile devam eden turnuvada diğer kategoriler tek devreli lig usulünde oynanıyor. Grup maçlarından kalan 6 maç ise bugün oynanacak ve ardından play-off maçlarına geçilecek. Yeni Boğaziçi plajındaki turnuvanın bugün saat 17.30’da tamamlanması planlanıyor.
Turnuvaya katılan takımlar şöyle:
BÜYÜK ERKEK
Esentepe
Espada Sigorta
Gençlik Gücü
Handbulls
Quicksilver
Tabba Lamarina
KADINLAR
Esentepe
Asbesdos Seyehat
DİGEM
Cahit Necipoğlu Ltd
GENÇ ERKEK
Buckshot
Esentepe
Orhan’ın Yeri
MGA
GENÇ KIZ
DİGEM
Esentepe
CIU
Cahit Necipoğlu Ltd.
Örensel Cyprus Steam
BRTK