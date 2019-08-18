Hentbolcular plajda coşuyor

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası dün başladı.

Yeni Boğaziçi Belediyesi sponsorluğunda ve Pulya Festivali kapsamında düzenlenen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası büyükler ve gençler kategorisinde yapılıyor.

Büyükler kategorisinde para ödülü dağıtılacak olan turnuvada hentbolcular genç erkek, genç kız, büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Dün sabah başlayan turnuvanın ilk gününde toplam 41 maç oynandı. Büyük erkeklerde çift eleme usulü ile devam eden turnuvada diğer kategoriler tek devreli lig usulünde oynanıyor. Grup maçlarından kalan 6 maç ise bugün oynanacak ve ardından play-off maçlarına geçilecek. Yeni Boğaziçi plajındaki turnuvanın bugün saat 17.30’da tamamlanması planlanıyor.

Turnuvaya katılan takımlar şöyle:

BÜYÜK ERKEK

Esentepe

Espada Sigorta

Gençlik Gücü

Handbulls

Quicksilver

Tabba Lamarina

KADINLAR

Esentepe

Asbesdos Seyehat

DİGEM

Cahit Necipoğlu Ltd

GENÇ ERKEK

Buckshot

Esentepe

Orhan’ın Yeri

MGA

GENÇ KIZ

DİGEM

Esentepe

CIU

Cahit Necipoğlu Ltd.

Örensel Cyprus Steam