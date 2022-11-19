Her gol attığında birisi ölüyor! Lanet tekrar hortladı...

"Curse of Ramsey" (Ramsey'in Laneti) diye adlandırılan ilginç tesadüflere göre, Galli futbolcunun attığı her golün ardından bir ünlü hayatını kaybediyor.

Ramsey'in ilk kurbanı 14 Ekim 2009'da attığı gol sonrası hayatını kaybeden İspanyol Spor yazarı ve yorumcu Andres Montes oldu.

14 Kasım 2009'da oynanan Galler - İskoçya maçından iki gün sonra 16 Kasım 2009'da bir dönem Gaziantepspor forması da giyen Meksikalı milli futbolcu Antonio de Nigris Guajardo hayatını kaybetti.

Ramsey'in 27 Şubat 2010'da Stoke City ile oynanan maçta ayağı iki yerinden kırıldığında Şili'de 8.8 büyüklüğünde deprem ve tsunami meydana geldi. Bu afet yüzlerce kişinin hayatına mal oldu.

1 Mayıs 2011'de oynanan Arsenal - M.United maçından bir gün sonra 2 Mayıs 2011'de El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin hayatını kaybetti.

2 Ekim 2011'de oynanan Tottenham - Arsenal maçından üç gün sonra 5 Ekim 2011'de Apple'ın dünyaca ünlü CEO'su Steve Jobs hayatını kaybetti.

19 Ekim 2011'de oynanan Marsilya - Arsenal maçından bir gün sonra 20 Ekim 2011'de Libya lideri Muammer Kaddafi hayatını kaybetti.

11 Şubat 2012'de oynanan Sunderland - Arsenal maçından sonra dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston hayatını kaybetti.

4 Ağustos 2012'de oynanan Birleşik Krallık - Kore maçından bir gün sonra 5 Ağuston 2012'de Latin Amerika müziğinin önde gelen isimlerinden Chavela Vargas hayatını kaybetti.

22 Mart 2013'de oynanan İskoçya - Galler maçından sonra Kübalı piyanist, orkestra şefi, besteci ve aranjör Bebo Valdes hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2013'de oynanan Arsenal - Wigan maçından üç gün sonra 17 Mayıs 2013'de Arjantin'in de facto devlet başkanı Jorge Rafael Videla hayatını kaybetti.

8 Eylül 2013'de oynanan Marsilya - Arsenal maçından sonra ABD'li boksör Ken Norton hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2014'de oynanan Norwich - Arsenal maçından bir gün sonra 12 Mayıs 2014'de Alien karakterinin yaratıcı H.R Giger hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2014'de oynanan Arsenal - M.City maçından bir gün sonra 11 Ağustos 2014'de ABD'li aktör Robin Williams öldü.

13 Nisan 2015'de oynadıkları Burnley maçından iki gün sonra dünyaca ünlü edebiyatçılar Günter Grass ve Eduardo Galeano hayatlarını kaybetti.

Ramsey 9 Ocak 2016'da Sunderland'e attığı golden 1 gün sonra şarkıcı David Bowie yaşamını yitirdi.

13 Ocak 2016'da Ramsey'in Liverpool'a attığı golden 1 gün sonra Alan Rickman hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınının hemen öncesinde Juventus'ta oynayan Ramsey, takımının İnter'i 2-0 yendiği maçta ilk golü atmıştı ardından Serie A, tatil edildi.

Son olarak Ramsey'in laneti geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bu sezon Nice'te top koşturan 31 yaşındaki futbolcu Ramsey'in takımında ilk golünü attığı maçın hakemi olan Johan Hamel felç geçirerek hayatını kaybetti.