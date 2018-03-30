Havadis'ten Coşkun Kutay'ın haberine göre, K-Pet Süper Ligi’nin 24. haftasını, 39 puanla 5.sırada tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova, cezalı olmaları nedeniyle yarın Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynayacakları Gençler Birliği maçıyla ilgili hazırlıklarını, Teknik Direktör Erdinç Akyulaf nezaretinde, Antrenör Gökhan Güvensoy ve Emre Ersoy’un, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda dün yaptırdığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erdinç Akyulaf çalışma sonrasında, Gençler Birliği karşılaşmasıyla ilgili Havadis’e açıklamada bulundu.

“Galibiyete inanmış bir ekip”

Geçtiğimiz hafta, Süper Lig’in iddialı takımlarından Mağusa Türk Gücü karşısında deplasmanda aldıkları galibiyetin, takımın giderek yükselen özgüveninin daha da artmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Erdinç Akyulaf, “Ancak, Mağusa Türk Gücü karşılaşması artık geride kaldı. Şimdi bizi, sahamızın kapalı olması nedeniyle Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynayacağımız Gençler Birliği karşılaşması bekliyor. Gençler Birliği, üç sezondur şampiyonluğa oynayan, ancak sezon ortasında, başta Teknik Direktör Hasan Topaloğlu olmak üzere, takımın omurgasını teşkil eden önemli as elemanlarıyla yollarını ayırmak zorunda kalan ve düşüşe geçmeleri nedeniyle de mevcut yerli, yabancı ve genç takımdan takviye alınan oyuncularla,Play-Out kabusundan kurtulma mücadelesi veren, ciddiye alınması gerekli bir ekip. Şiddetle puana olan ihtiyaçlarının yanı sıra, hafta içerisinde yaptığı teknik direktör değişikliğiyle farklı bir motivasyona gireceği muhakkak. Ancak bizim de gerek mental ve gerekse fiziksel olarak istediğimiz seviyeye ulaşmış bir kadromuz ve ayrıca, her geçen hafta yükselen oyun tempomuz ve form grafiğimizle bu karşılaşmadan üç puan alacağına inanmış bir ekibimiz var” ifadelerini kullandı.

“Çıkabileceğimiz en uç noktaya yükselmek istiyoruz”

“‘Her maç final, her maç galibiyet” parolasıyla mücadele ettiğimiz Merit Alsancak Yeşilova takımını, kalan 6 haftalık periyotta da bu duygu, düşünce ve inanç içerisinde hazırlayıp, Süper Ligde çıkabileceği en uç noktaya yükselmesini istiyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Erdinç Akyulaf, “Bunu temin için de, başta başkan ve yönetimimiz olmak üzere, teknik ekip, futbolcu ve taraftarlarımızla uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede takımımızın Gençler Birliği karşılaşmasından kazanarak dönmesini bekliyoruz” dedi.

“Sakat ve cezalı oyuncu yok”

Erdinç Akyulaf ayrıca; sakat ve cezalı futbolcularının bulunmadığını belirtirken taraftarlarının bu mücadelede de, takımlarını yalnız bırakmamasını istedi.