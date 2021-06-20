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"Herkesten özür diliyoruz"

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

20 Haziran 2021 Pazar 23:04
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"Herkesten özür diliyoruz"

Milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İtalya'da Juventus forması giyen Merih Demiral "Çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Bizden çok beklenti vardı. Beklenti çok olunca üzüntü de çok oluyor. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Diyecek bir şey bulamıyorsunuz. Turnuvanın en genç takımıyız. Önümüzdeki turnuvalara katılarak nasıl bir takım olduğumuzu göstereceğiz. Biz genç takımız. İnşalah bunları telafi edeceğiz. Herkesten özür diliyoruz. Arkadaşlarıma güveniyorum. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi olacağız. Bizim için çok büyük tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

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A Milli Futbol Takımı2020 Avrupa ŞampiyonasıEURO 2020İsviçreMerih Demiral
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