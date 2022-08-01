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Heyecandan formasını çıkartınca sosyal medyada gündem oldu!

İngiltere, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali'nde Almanya'yı normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İngiliz kadın futbolcu Kelly'nin attığı golden sonra formasını çıkarması sosyal medyada gündem oldu.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:11
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Heyecandan formasını çıkartınca sosyal medyada gündem oldu!
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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali’nde İngiltere ile Almanya, Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada İngiltere, 62’nci dakikada Ella Toone’un golüyle 1-0 öne geçti. Almanya, bu gole 79’uncu dakikada Lina Magull ile karşılık verdi: 1-1. Mücadelenin normal süresinde başka gol olmayınca 15’er dakikalık iki uzatma devresine geçildi. İlk uzatma devresinde gol sesi çıkmadı. İngiltere, 110’uncu dakikada Chloe Kelly’nin golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca İngiltere, sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

GOLÜ ATINCA FORMASINI ÇIKARDI

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İngiliz kadın futbolcu Kelly, attığı golden sonra formasını çıkardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İNGİLTERE TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

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2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali’nde İngiltere, Almanya’yı 2-1 mağlup ederek bu organizasyonda tarihinde ilk kez şampiyon olma başarısı gösterdi. 8 kez ile bu kupayı en çok kazanan Almanya ise tarihinde ilk kez bu organizasyonda final kaybetti. Almanlar, daha önce oynadığı 8 Avrupa Şampiyonası finalini de kazanmıştı.

SARINA WIEGMAN HOLLANDA’NIN ARDINDAN İNGİLTERE’Yİ DE ŞAMPİYON YAPTI

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İngiltere Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman, kariyerinde 2’nci kez Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. 52 yaşındaki Hollandalı teknik direktör, 2017 yılında ülkesi Hollanda ile bu kupayı kazandıktan sonra 2022 yılında da İngiltere ile bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Wiegman, teknik direktör olarak Avrupa Şampiyonlarında çıktığı 12 maçtan da sahadan galibiyetle ayrıldı.

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