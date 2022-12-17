Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü...

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Fransa’ya 2-0 yenilen Fas ile Arjantin’e 3-0’lık skorla boyun eğen Hırvatistan takımları Khalifa International Stadyumu'nda üçüncülük için karşılaştı.

Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup ederek, 2022 Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamlandı.

Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri, 7’nci dakikada Josko Gvardiol ve 42’nci dakikada Mislav Orsic kaydederken, Fas’ın tek sayısı ise 9’uncu dakikada Achraf Dari’den geldi. Öte yandan Fas’ta Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

HIRVATİSTAN 2. KEZ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Hırvatistan böylece Dünya Kupası tarihindeki ikinci üçüncülüğünü elde etmiş oldu. 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı 2-1 mağlup edip dünya üçüncüsü olmuşlardı.

2018 Dünya Kupası'nda da final oynayan ve turnuvayı ikinci bitiren Hırvatistan, bugüne kadar katıldığı 6 turnuvanın 3'ünde gruptan çıkamadı. Gruptan çıktığı üç turnuvada ise derece kazanmayı başardı.

FAS TURNUVA TARİHİNDE DERECE YAPAN İLK AFRİKA TAKIMI

2022 Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, turnuvayı dünya dördüncüsü olarak tamamladı.

Turnuva tarihinde yarı final oynayan ilk Afrika takımı olan Fas aynı zamanda dereceye giren ilk Afrika takımı unvanının da sahibi oldu.