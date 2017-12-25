Hisar’da kazanan çıkmadı: 2-2

Havadis Spor'un haberine göre, K-PET Süper Lig’in 14. haftasında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Binatlı ile 2-2 berabere kalırken, Binatlı kaybettiği 2 puanla liderlik koltuğunu kaptırdı.

Maçın önemli anları

Dk.16 Binatlı’dan Peter’in sert şutunda top direkten geri döndü.

Dk.18 MTG köşe atışından gelen topu Erdoğ arka direkte kafa ile filelere gönderdi: 1-0.

Dk.40 Bello’nun yakın mesafeden şutunda MTG kalecisi Türkkan ayakları ile golü önledi.

Dk.45 Yasin, MTG ceza alanı içinde topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bello skoru 1-1 yapan golü attı ve ilk devre bu skorla sona erdi.

Dk.60 Burak, MTG defansının uzaklaştıramadığı topu direk kaleye gönderdi ve Binatlı’yı 2-1 öne geçirdi.

Dk.63 Binatlı’dan Abdullah ceza alanı içinde topa elle müdahale edince MTG penaltı kazandı. Atışı kullanan Yasin topu filelere gönderdi ve skor 2-2 oldu.

Dk.90 MTG atağında Halil Turan kaleci ile karşı karşıya kaldı ve çok kötü bir vuruşla topu üstten dışarıya attı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.