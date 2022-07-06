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Ibrahimovic'e yeni sözleşme

İtalya Serie A'da Milan, tecrübeli oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'le 1 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 21:46
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Ibrahimovic'e yeni sözleşme
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Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan'da Zlatan Ibrahimovic takımda kalıyor.

Sky Italia'da yer alan haberde, Milan ve Zlatan Ibrahimovic'in 1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, 40 yaşındaki golcünün yıllık 1-1.5 milyon euro kazanacağı ve sözleşmesinde bonusların yer alacağı ifade edildi.

Uzun süre forma giyemeyecek

Milan'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından Zlatan Ibrahimovic'in dizinden ameliyat olduğu ve en az 7-8 ay forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

2021/22 sezonunda Milan'da 23 maça çıkan Ibrahimovic, 8 gol ve 3 asist kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Zlatan IbrahimovicMilanSpor
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