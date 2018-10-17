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İddianame kabul edildi: Arda Turan, 12.5 yıl hapisle yargılanacak

Turan hakkında jet bir iddianame hazırlanmıştı

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:32
İddianame kabul edildi: Arda Turan, 12.5 yıl hapisle yargılanacak

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözle taciz ettikten sonra şarkıcının burnunu kıran, hastanede silahı ateş alan futbolcu Arda Turan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Futbolcu, 12.5 yıl hapisle yargılanacak.

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim gecesi futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 30 Ocak 2019 tarihi olarak belirledi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin "müşteki", futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.  

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

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