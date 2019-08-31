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'İki futbolcumuz gol attı diye cezalandırıldı!'

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray maçı sonrasında tepki dolu açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:06
'İki futbolcumuz gol attı diye cezalandırıldı!'

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaray maçının yönetimini eleştirerek “Bu olanlardan dolayı vebali olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Ama bu iş burada bitmeyecek diyorum.” dedi.

Bedir, İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın iki maçta bir puan aldığını hatırlatarak alınan sonucun çok normal olduğunu söyledi.

Galatasaray buradan mutlaka galip gelmeliydi.” diyen Bedir, şunları kaydetti:

“Ama sahada ama dışarıda ama başkasının yardımıyla galip gelmeliydi. İki gol atan oyuncumuz cezalandırıldı. ‘Niye Galatasaray’a gol attınız?’ diye. İnce ince ne olduğunu hepimiz gördük. İlk sarı kartlarda cömert davranılarak, ikinci sarı kartların haklılığını gösterdi. Emre Mor’u niye attı anlamadım. Dengelemek uğruna. Skoru aldıktan sonra Emre’yi attı. Bu arada verdiği penaltı, kartlar, goller ve vermediği goller, söylenecek hiçbir şey yok. Dün İstanbul’da MHK Başkanımız Zekeriya Alp Bey bizlere bir sunum yaptı. Yeni bir başlangıç yaptığımızı söyledi. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağımızı söyledi. Ben Zekeriya Başkan’ın dürüstlüğüne inanıyorum. Ama böyle bir şekilde ‘yeni’ başlayacaksa bu lig bitmez. Bu ligin böyle devam etmesi mümkün değil.”

“GALATASARAY YENİLSEYDİ BELKİ BAŞKA DENGELER BOZULACAKTI”

Maçın yönetimini beğenmediğini vurgulayan Bedir, şöyle konuştu:

“Ben iddia ediyorum eğer sonuç alınmasaydı bizden tahmin ediyorum 3-4 kişi daha atılır hükmen mağlup olurduk. Galatasaray’ın bir puanda kalmış olması, bizi Şampiyonlar liginde temsil eden bir takımın illa galip gelmesini gerektirmiyor. Burada ter döküp emek veriyoruz. Binlerce insan maçını izliyor yazıklar olsun, diyorum. Şimdi yarın Merkez Hakem Kurulu veya federasyon toplanır kendince hocaya veya VAR’dakilere bir iki maç ceza verirler. Ama anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor. Bizim 1 puanlı Galatasaray’ı yenme hakkımız yoktu açık ve net. Bu seferde Galatasaray yenilseydi belki başka dengeler bozulacaktı. Dolayısıyla bizim yenilmemiz gerekiyordu. Ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Bu olanlardan dolayı vebali olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Ama bu iş burada bitmeyecek diyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Erol BedirGalatasaray
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