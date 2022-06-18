İktisatbank BTM 2.Lig'de maç sonuçları

İktisatbank BTM 2.Lig 18 Haziran 2022 günün sonuçları şöyle;
İktisat bank BTM 2.Lig 1.Grup
Zümrütköy SK 0 – 1 Yedidalga Aksu SK
Gayretköy 3 – 1 Poy Rent a Car Yeşilyurt SD
İktisat bank BTM 2.Lig 2.Grup
Yeşiltepe Ilgaz SD 2 – 1 Mevlevi SK
Kalkanlı SK 2 – 2 Yeşil Harnıp Kozanköy SK
İktisat bank BTM 2.Lig 3.Grup
Pınarbaşı ÇSK 0 – 3 Şirinevler YSK
Ağırdağ 4 – 1 Bahçeli SK
İktisat bank BTM 2.Lig 4.Grup
Aslanköy (H)3 – 0 Akıncılar GSK
Pergama SD 2 – 0 Gaziköy SK
İktisat bank BTM 2.Lig 5.Grup
Yenişehir 1 – 1 Çayönü
Tuzla ABSK 1 – 2 Pile TSK
İktisat bank BTM 2.Lig 6.Grup
Autorite Civisil SK 2 – 3 Tatlısu Seracılar GSK
Alaniçi 1 – 5 Ötüken TKOSK
SFC Boğaziçi 2 – 1 Mutluyaka HSK
İktisat bank BTM 2.Lig 7.Grup
Kaplıca Karadeniz 61 SK 3 – 0 Ardahan SD
Ergazi GSK 2 – 2 Bafra SK