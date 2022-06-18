Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
Zorla eve girip 71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

İktisatbank BTM 2.Lig'de maç sonuçları

18 Haziran 2022 Cumartesi 22:12
0 Okunma
İktisatbank BTM 2.Lig'de maç sonuçları
banner48

İktisatbank BTM 2.Lig 18 Haziran 2022 günün sonuçları şöyle;

İktisat bank BTM 2.Lig 1.Grup

Zümrütköy SK 0 – 1 Yedidalga Aksu SK

Gayretköy 3 – 1 Poy Rent a Car Yeşilyurt SD

İktisat bank BTM 2.Lig 2.Grup

Yeşiltepe Ilgaz SD 2 – 1 Mevlevi SK

Kalkanlı SK 2 – 2 Yeşil Harnıp Kozanköy SK

İktisat bank BTM 2.Lig 3.Grup

Pınarbaşı ÇSK 0 – 3 Şirinevler YSK

Ağırdağ 4 – 1 Bahçeli SK

İktisat bank BTM 2.Lig 4.Grup

Aslanköy (H)3 – 0 Akıncılar GSK

Pergama SD 2 – 0 Gaziköy SK

İktisat bank BTM 2.Lig 5.Grup

Yenişehir 1 – 1 Çayönü

Tuzla ABSK 1 – 2 Pile TSK

İktisat bank BTM 2.Lig 6.Grup

Autorite Civisil SK 2 – 3 Tatlısu Seracılar GSK

Alaniçi 1 – 5 Ötüken TKOSK

SFC Boğaziçi 2 – 1 Mutluyaka HSK

İktisat bank BTM 2.Lig 7.Grup

Kaplıca Karadeniz 61 SK 3 – 0 Ardahan SD

Ergazi GSK 2 – 2 Bafra SK

Son Güncelleme: 18.06.2022 22:16
Anahtar Kelimeler:
İktisat Bank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Kaplan, Türkiye şampiyonu oldu
Emre Kaplan, Türkiye şampiyonu oldu
Hekimoğlu, İtalya'da KKTC'yi temsil etti
Hekimoğlu, İtalya'da KKTC'yi temsil etti
Fenerbahçe'de 9 isim yolcu
Fenerbahçe'de 9 isim yolcu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim