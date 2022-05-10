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İlk finalist Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor, 1-0'ın rövanşında Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

10 Mayıs 2022 Salı 23:21
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İlk finalist Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Yukatel Kayserispor oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1-0 kaybettiği müsabakanın rövanşında Trabzonspor'u konuk etti.

Maçın ilk yarısı, henüz ilk dakikalarda Nwakaeme'nin kaydettiği penaltı golüyle Trabzonspor üstünlüğü ile noktalandı.

48. dakikada Emrah ve 59'da Hosseini'nin golleriyle 2-1'lik üstünlüğü yakalayan ev sahibi, 82'de Bakasetas'ın golüne engel olamadı.

Duraklama anları büyük heyecana sahne oldu. 90+1. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Thiam, skoru 3-2'ye getirdi.

Dakikalar 90+6'yı gösterirken Emrah'ın vuruşu savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve skoru tayin etti: 4-2.

Bu sonuçla rakibini kupanın dışına iten Yukatel Kayserispor, ilk finalist olmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci finalisti, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor eşleşmesiyle belli olacak.

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