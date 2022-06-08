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İlk finalist Koopspor: 72-57

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de yarı final heyecanı devam ediyor. Genel klasmanı lider tamamlayarak lig dördüncüsü Larnaka Gençler Birliği karşısına çıkan ve ilk maçı kazanarak seride 1-0 öne geçen Koopspor, deplasmanda oynadığı ikinci maçı da kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

08 Haziran 2022 Çarşamba 22:15
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İlk finalist Koopspor: 72-57
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İkinci periyot maçın belirleyicisi oldu İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçti, ikinci periyodu sürklase eden taraf Koopspor oldu ve bu periyotta rakibine 18 sayı fark atarak soyunma odasına 37-20 üstün girdi.

İkinci devre karşılıklı basketlerle geçerken, yakaladığı farkı korumayı başaran Koopspor mücadeleden 72-57 üstün ayrılarak seriyi 2-0’a getirdi ve finale yükseldi.

Koopspor’da Kercem İnancı ve Alp Rıza12’şer sayı ile, Ali Erdem Tiryakioğlu 11 sayı ile maçı tamamlarken, Alpay Şerbetçioğlu 10 ribaunt topladı. L.Gençler Birliği’nde Omisakin 13 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olsa da takımını elenmekten kurtaramadı. Gözler zorlu maça çevrildi İlk finalistin belirlenmesinin ardından tüm gözler yarı finaldeki diğer eşleşmeye çevrildi.

İlk maçı evinde kazanan GAÜ, yarın akşam Hacıganimler Soyer karşısında kazanarak finale yükselmeyi amaçlayacak. H.Soyer ise kazanarak seriyi üçüncü ve son maça taşımak için parkeye çıkacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Son Güncelleme: 08.06.2022 22:25
Anahtar Kelimeler:
KKTC Basketbol FederasyonuProligİskele Spor Salonu
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