İlk Kez Profesyonel Olarak Kıbrıslı Bir Kadın Futbolcu Galatasaray’a Transfer Oldu

Daü 3. Sınıf öğrencisi Cemre Kara eğitimine DAÜ’de devam edeceğini, Profesyonel Futbol hayatını ise Türkiye’de Galatasaray Kulübünde sürdüreceğini belirtti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, Daü Spor Bilimleri 3. Sınıf öğrencisi Cemre Kara’nın Galatasaray Kadın Futbol Takımına profesyonel olarak ilk imzayı atması bizim üniversitemiz adına gurur verici olduğunu belirtti.

Cemre Kara yaptığı kısa açıklamada;

“Beni bugünlere getiren öncelikle aileme ve bugünden sonra da profesyonel olarak imzayı attığım Galatasaray Kulübüne teşekkürü bir borç bilirim. Bugünden sonra Galatasaray Kadın Futbol Takımının başarısı için top koşturacağım. Cemre Kara, bir ilki başararak spor ambargosu altında ezilen Kıbrıslı sporcuların iyi oldukları takdirde karşılarında hiçbir engelin olmayacağını göstererek Türkiye’nin önde gelen Galatasaray Kadın Futbol Takımına transfer olarak bunu kanıtlamış oldu.”

(MHA)