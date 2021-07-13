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İngiliz futbolcu Rashford'dan ırkçı saldırılara cevap

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İngiliz futbolcu Marcus Rashford, EURO 2020 finali sonrası maruz kaldığı ırkçı saldırılara cevap verdi. Rashford, "Penaltı vuruşum yeterince iyi değildi, daha iyisini yapabilirdim, kabul ediyorum. Ama kökenim ve kimliğim nedeniyle asla özür dilemeyeceğim" dedi.

13 Temmuz 2021 Salı 08:40
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İngiliz futbolcu Rashford'dan ırkçı saldırılara cevap

İtalya'nın İngiltere'yi penaltılar sonunda eleyerek kupaya uzandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrasında sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolcu Marcus Rashford, kimliği nedeniyle asla özür dilemeyeceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Rashford, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ermesinin ardından penaltılar sonucu 3-2 mağlup oldukları final maçının ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı saldırılara, Twitter hesabından cevap verdi.

Maç sırasında penaltıyı kaçırdığı için büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Rasford, "Bütün takım arkadaşlarımı yüzüstü bırakmış gibi hissettim. Bunun için çok üzgünüm. Maçtaki performansım sonrası bütün gün devam eden eleştirilerle sorunum yok. Penaltı vuruşum yeterince iyi değildi, daha iyisini yapabilirdim, kabul ediyorum. Ama kökenim ve kimliğim nedeniyle asla özür dilemeyeceğim." ifadesini kullandı.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymekten gurur duyduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Bu formayı giydiğim için, beni destekleyen ailemin yanı sıra on binlerce İngiliz taraftarın da mutluluk duyduğunu biliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İngiltere'nin Manchester kentinde İngiliz futbolcunun fotoğrafının yer aldığı bir duvara, İngiliz taraftarlarca fiziksel saldırıda bulunuldu. İngiliz emniyeti, olay hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

Maçta İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmasının ardından UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu, yaşananları kınamıştı.

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Marcus Rashford
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