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İngiltere Başbakanı Johnson: Avrupa Süper Ligi futbol için yıkıcı olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya, İspanya ve İngiltere’den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi"nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.

19 Nisan 2021 Pazartesi 10:00
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İngiltere Başbakanı Johnson: Avrupa Süper Ligi futbol için yıkıcı olur

Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, futbol otoritelerinin yeni ligin kurulmasına karşı harekete geçmesini desteklediklerini aktardı.

Avrupa Süper Ligi’nin futbol için "yıkıcı" olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti.

Johnson, "Kulüpler adım atmadan önce taraftarlarına ve daha geniş futbol topluluğuna cevap vermelidir." ifadesini kullandı.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NİN KURULMASINDA ANLAŞMAYA VARILDI

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu.

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedilmişti.

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonAvrupa Süper Ligi
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