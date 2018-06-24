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İngiltere'den Dünya Kupası'nda bir ilk

Daha önce 4 gollü galibiyet alan İngilizler, Dünya Kupası'ndaki en farklı galibiyetine de ulaşmış oldu.

24 Haziran 2018 Pazar 21:52
İngiltere'den Dünya Kupası'nda bir ilk

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu mücadelesinde Panama'yı 6-1 mağlup eden İngiltere, ilk kez bir Dünya Kupası'nda 6 gol atma başarısı gösterdi.

Daha önce 4 gollü galibiyet alan İngilizler, Dünya Kupası'ndaki en farklı galibiyetine de ulaşmış oldu. 

İNGİLTERE İLK YARIDA 5 GOL ATAN 5. TAKIM

İngiltere, Panama karşısında ilk yarıda attığı 5 golle, Dünya Kupası tarihinde bir maçın ilk yarısında 5 gol atan 5. takım unvanını aldı. 

Daha önce, 1954'te Avusturya, İsviçre, 1974'te Yugoslavya, Zaire, 1974'te Polonya, Haiti ve 2014'te de Almanya, Brezilya karşısında bunu başarmıştı. 

HARRY KANE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

İngiltere'nin yıldız oyuncusu Harry Kane, Panama karşısında yaptığı hat-trick ile Dünya Kupası gol krallığında da zirveye yükseldi. 

Tunus ile oynanan ilk grup maçında da 2 gol atan Kane, gol sayısını 5'e yükseltti. Kane, 4 golü bulunan Portekizli Cristiano Ronaldo ve Belçikalı Romelu Lukaku'nun önünde ilk sıraya oturdu. 

Kane, Ronaldo'dan sonra Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ikinci isim de oldu. Ronaldo, İspanya karşısında 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. 

KANE, İNGİLTERE ADINA HAT-TRİCK YAPAN 3. İSİM

Harry Kane, Panama karşısında attığı 3 golle, İngiltere adına Dünya Kupası'nda hat-trick yapan 3. isim olarak da tarihe geçti. 

İngiltere adına 1966'da Geoff Hurst, 1986'da da Gary Lineker hat-trick yapan isimler olmuştu. 

Rusya'daki şampiyonada gol sayısını 5'e yükselten Kane, İngiltere'nin dünya kupalarındaki en golcü ikinci ismi de oldu. 

İngiltere'nin Dünya Kupası'nda en golcü ismi 10 golü bulunan Gary Lineker olurken, Geoff Hust'ın 5 golü bulunuyor. Kane, Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçta Hust'ı yakaladı. Kane, 4 golü bulunan Bobby Charlton ve Michael Owen'ı ise geride bıraktı. 

BALOY'UN GÖZYAŞLARI

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Panama'nın, şampiyonadaki ilk golünü Felipe Baloy attı. 

Panama'nın 37 yaşındaki defans oyuncusu, attığı tarihi golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Panamalı futbolseverler de uzun süre büyük sevinç yaşadı.

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