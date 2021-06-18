İngiltere karantina kurallarını gevşetmezse EURO 2020 finalini kaybedebilir

İngiltere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali'ndeki ev sahipliği statüsünü kaybetmemek için karantinayı gevşetmeyi düşünüyor.

Başkent Londra'daki Webley Stadyumu'nda oynanması beklenen final öncesinde hükümetin, koronavirüs önlemlerini gevşetmemesi halinde UEFA'nın final için Budapeşte'yi düşüneceği belirtiliyor.

İngiltere, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye seyahat yapacaklara 10 günlük karantina şartı koşuyor.

Konuya ilişkin olarak UEFA yönetimi 'acil durum planlarının hazır' olduğunu belirterek, "Sıkı test politikası ve maçlar için gelecek kişilerin seyahatlerinin 24 saatten fazla olmayacak şekilde planlanmasıyla maçların Londra'da yapılacağından eminiz" açıklamasında bulundu. UEFA, İngiliz hükümetiyle de iletişim halinde olduklarını kaydetti.

UEFA yönetimi açıklamanın devamında Wembley'deki kapasitenin yüzde 50 arttırılmış olmasından dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdi.



Şampiyonlar Ligi finali'nin İstanbul'dan Wembley'e alınması gündeme gelmesine rağmen İngiltere, kısıtlamaları kaldırmak istemediği için finali Portekiz'e kaptırmıştı.